Neues Kassensystem und Online-Shop

Bei der Generalversammlung ist der Rückblick der Hallenbad Baienfurt-Genossenschaft auf das Jahr 2018 ganz im Zeichen von Neuerung und Wachstum gestanden. So konnte die Genossenschaft laut Pressemitteilung die Abwicklung von Eintritt und Kursen optimieren und auch die Zahl der Schwimm- und Badegäste sowie der Kursteilnehmer weiter steigern.

Verlief die erste Jahreshälfte noch ruhig, sei die zweite Hälfte von zwei zentralen Neuerungen geprägt gewesen: Ein modernes Kassensystem, kombiniert mit einer neuen Einlasskontrolle, sei bereits im Herbst installiert worden, heißt es in dem Text weiter. Seitdem können alle Kursteilnehmer ihre Punktekarte an der Einlasskontrolle entwerten und das Hallenbad betreten.

Die zweite wegweisende Neuerung sei die Einführung eines Online-Shops für die Kurse gewesen. Innerhalb von nur wenigen Monaten konnte dieser erfolgreich aufgebaut und umgesetzt werden. Das Hallenbad Baienfurt sei damit weit über das Schussental hinaus das erste Hallenbad, das sämtliche Kurse, vom Anfängerschwimm- bis zu den Fitnesskursen, online anbieten und verwalten kann.

Seit der Inbetriebnahme im März 2012 habe die Genossenschaft, die das Hallenbad betreibt, die Besucherzahlen kontinuierlich steigern können: von 54 000 Besuchern pro Jahr vor der Übernahme auf mehr als 76 000 Besucher im Vorjahr. Nicht nur die Zahl der regulären Badegäste ist laut Pressemitteilung erneut höher als im Jahr zuvor gewesen. Auch die Anzahl der Kursteilnehmer bei „AquaFitness“, „AquaCycling“ und beim Baby- und Kleinkindschwimmen seien gestiegen.

Aufgrund des gut laufenden Betriebs, der gestiegenen Nachfrage nach längeren Öffnungszeiten und mehr Kursplätzen in den vergangenen Jahren habe auch die Genossenschaft weiter wachsen können. So bestehe das Hallenbadteam derzeit aus 17 Mitarbeitern. Drei Mitarbeiter sind festangestellt, 14 weitere teils in Doppelfunktion als Aufsicht und Kursleiter im Einsatz.