Neues DRK-Bereitschaftsheim besticht durch seine Lage

Die Räume für die neue DRK-Bereitschaft Baienfurt-Baindt sind nahezu fertig, heißt es in einer Pressemitteilung des DRK. Während die Räume kurz vor ihrer Fertigstellung stehen, brauchen die drei Einsatzfahrzeuge demnach noch ein Zuhause: Der symbolische Spatenstich gab den Startschuss für den Bau der Garagen. Im Laufe des kommenden Jahres soll alles komplett fertig sein.

Die Lage des neuen DRK-Bereitschaftsheims sei laut Bericht perfekt: Es steht in der Baindter Straße 48/1 an der Grenze der Gemeinden Baienfurt und Baindt. Die Lage sei somit auch Symbolik für die enge und gute Zusammenarbeit der beiden Kommunen. Sie hätten maßgeblich dazu beitragen, dass der neue Standort realisiert werden kann. Die ehemalige zweistöckige Containeranlage für Geflüchtete, die ein Jahr lang ungenutzt war, haben sie vom Landkreis Ravensburg erworben. Inzwischen sind auf den 300 Quadratmetern im Erdgeschoss sowohl das Büro und der Gruppenraum für das Jugendrotkreuz als auch die Räume für die Bereitschaft, der Schulungsraum, Toiletten und Duschanlage sowie Lagerfläche für beispielsweise 500 Feldbetten fast fertig.

Möglich gemacht habe dies auch der ehrenamtliche Einsatz der aktiven Einsatzkräfte der DRK-Bereitschaft, die nicht nur in Sachen Rotkreuz gut sind, sondern offenkundig auch handwerklich begabt, so das Schreiben weiter. Rund 20 Leute hätten regelmäßig aktiv mitangefasst, Wände entfernt, Böden verlegt, andere Wände gestrichen, Schriftzüge gemalt und vieles mehr. Mitgewirkt haben auch Handwerker aus den beiden Gemeinden. Simone Rürup, Bürgermeisterin von Baindt, wird so zitiert: „Das ist supertoll, was Sie hier auf die Beine stellen.“ Im oberen Stockwerk befinden sich zudem Räume für die DLRG Baienfurt und für weitere Vereine.

„Wir sind da, wo unsere Fahrzeuge sind,“ wird Janina von Watzdorf, DRK-Bereitschaftsleiterin Baienfurt-Baindt, hinsichtlich des momentanen Wechsels der Einsatzkräfte zwischen dem ehemaligen Gebäude und dem neuen wiedergegeben. Am künftigen Standort gesellt sich zu den drei Garagen für die DRK-Einsatzfahrzeuge dann noch eine vierte, die die Gemeinde Baienfurt der DLRG-Ortsgruppe Baienfurt zur Verfügung stellt. Wenn die Garagen im kommenden Jahr fertig sind, können die Einsatzkräfte von der DRK-Bereitschaft Baienfurt-Baindt schnell und unkompliziert ausrücken. „Superschnell für beide Gemeinden“, so Von Watzdorf.