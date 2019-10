Neuer Baienfurter Kindergarten soll rund sechs Millionen Euro kosten

Rein planerisch nimmt der neue Baienfurter Kindergarten Pinocchio Gestalt an. Einstimmig segnete der Gemeinderat in seiner Mittwochsitzung die Entwurfsplanung für den fünfgruppigen Kiga ab, der anstelle des bisherigen Kindergartens an der Markungsgrenze zu Baindt entstehen soll. Die Gesamtkosten einschließlich der Kosten für den Abbruch des bisherigen Kiga wurden auf rund 5,95 Millionen Euro beziffert, marginal höher als die Kostenschätzung vom Juli 2019, wie Projektmanager Klaus Buck hervorhob. Damals waren die reinen Baukosten auf rund 3,1 Millionen Euro geschätzt worden. Die aktuelle Summe versteht sich als Berechnung der Gesamtkosten.

Halbes Dutzend Fachleute sprechen

Zweieinhalb Stunden Zeit nahm sich der Gemeinderat für das Thema. Ein halbes Dutzend Fachleute gaben ihre Verlautbarungen ab, von den Vertretern der Architekturagentur Stuttgart, den Gewinnern des europaweit ausgeschriebenen Planungswettbewerbs, bis zum Landschaftsarchitekten. Geplant ist ein Bauwerk der besonderen Art: ein zweigeschossiger Neubau in ovaler Form. Er bietet Platz für zwei Gruppen für Kinder unter drei Jahren und drei Gruppen für Kinder über drei Jahren. Die Nettoraumfläche wird 1026 Quadratmeter betragen. Der bisherige Kiga Pinocchio mit seinen zwei Gruppen, 1974 gebaut, entspreche baulich und energetisch nicht mehr den Anforderungen an eine zeitgemäße Kinderbetreuung, heißt es im Arbeitspapier der Gemeindeverwaltung.

In Baienfurt fehlen vor allem Plätze für Kinder unter drei Jahren. Man verwalte den Mangel, hatte Hauptamtsleiter Andreas Lipp in der Juli-Sitzung des Gemeinderats die Situation beschrieben. Diana Dömocsök und Oliver Hilt von der Architekturagentur Stuttgart erläuterten das Raumprogramm. Die Kiga-Plätze seien im Wesentlichen im Erdgeschoß geplant, das Obergeschoss des Neubaus sehe auch Räume vor, die unabhängig vom Kiga genutzt werden können. Der Clou: ein umlaufender Dachgarten. Achim Vogt vom Ravensburger Planungsbüro Vogt und Feist stellte das Heizungs- und Lüftungskonzept vor. Die Wärmeerzeugung erfolgt demnach über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Pufferspeicher. Alle Räume des Neubaus werden über eine Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung beheizt.

6000 Quadratmeter großes Freigelände

Stefan Grabherr vom Ingenieurbüro Schwarz in Ravensburg präsentierte die Elektro-Entwurfsplanung. Das ganze Gebäude werde mit LED-Leuchten ausgestattet samt automatischer Dimmung in den Gruppenräumen und bekomme eine flächendeckende Rauchwarnanlage. Die Gestaltung des insgesamt rund 6000 Quadratmeter großen Freigeländes samt Kletter- und anderen Geräten, Sandkasten und Bepflanzung wird allein rund 472 000 Euro kosten, wie Hannes Bäuerle, Inhaber eines in Stuttgart ansässigen Büros, vorrechnete. Darin enthalten seien auch die Abbruchkosten für den alten Kiga. Die Gestaltung der Freianlagen erfolge mit natürlichen Materialien wie Holz und Stein. „Eine sehr solide Planung“, fand Bürgermeister Günter A. Binder.

In der regen Ratsdebatte ging es um unzählige Details bis hin zu schnurlosen Telefonen und einem sogenannten Fluchttürwächter. Das Gebäude wird in Massivbauweise erstellt, nicht in Holzbauweise. Projektmanager Klaus Buck rechnet mit einer jährlichen Baukostensteigerung von rund fünf Prozent. Noch offen ist die Frage, in welcher Form und Höhe es staatliche Zuschüsse gibt. Auf der Basis der jetzt vom Gemeinderat verabschiedeten Vorplanung soll nun das Baugesuch erstellt werden.