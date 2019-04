Neue Listen versprechen eine spannende Wahl auf dem Land

Die unechte Teilortswahl gibt es seit der Kommunalreform 1972, als sehr viele Klein- und Kleinstgemeinden in größere Kommunen eingegliedert wurden und um ihren Einfluss auf die Gemeindepolitik fürchteten. Das Verfahren garantiert dort, wo es angewandt wird, dass jeder Bürger einer Gemeinde im Gemeinderat repräsentiert ist, auch wenn er in einem kleinen Teilort, einem Ortsteil oder Wohnbezirk wohnt. Die unechte Teilortswahl gilt als der komplizierteste Teil des kommunalen Wahlrechts in Baden-Württemberg.

Bei einer reinen Mehrheitswahl oder einer Verhältniswahl würden viele Vororte oder Gemeindeteile keinen Vertreter in den Gemeinderat entsenden: Die Zahl ihrer Wahlberechtigten im Vergleich zur Gesamtzahl in der Gemeinde ist zu gering. Bei der unechten Teilortswahl hingegen wird einzelnen oder mehreren Teilorten oder Wohnbezirken eine Anzahl von Sitzen im Gemeinderat garantiert. Diese richtet sich nach der Einwohnerzahl der Bezirke. Entsprechend werden die Listen nach den Teilorten getrennt aufgestellt.

Die Bezeichnung „unecht“ rührt daher, dass die Gemeinderatsmitglieder für jeden Teilort nicht nur von den Wählern dieses Teilorts, sondern von allen Wählern der Gesamtgemeinde gewählt werden. Ebenso gilt: Die Bewohner eines Teilortes wählen nicht nur die Kandidaten ihres Wohnbezirkes, sondern verteilen ebenso ihre Stimmen auf die Bewerber des gesamten Gemeindegebietes.

Bei einer echten Teilortswahl würde jeder Teilort nur seine eigenen Vertreter wählen.

Bei Auszählung der unechten Teilortswahl werden die Stimmen zusammengezählt, die auf die Bewerber der Teilorte entfallen und innerhalb derselben wird eine Reihenfolge erstellt.

Die Wähler müssen darauf achten, dass sie insgesamt nur so vielen Bewerbern in den jeweiligen Teilorten ihre Stimme geben, wie von diesen Wohnbezirken Gemeinderäte zu stellen sind. Deshalb ist die Quote ungültiger Stimmzettel bei unechter Teilortswahl auch besonders hoch.