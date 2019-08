Neue Gesichter bei den KG-Ringern

Der Aufstieg in die Regionalliga in der vergangenen Saison hat den Ringern der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt nicht nur sportliche, weil höherklassige Herausforderungen beschert, sondern auch personelle Veränderungen. Auf vier Positionen zeigen die KG-Ringer zur Saison 2019, die am Samstag, 7. September beginnt, ein neues Erscheinungsbild.

Als wesentlichster Eingriff in die Struktur des Kaders war im Lager der KG der Weggang von Jan Zirn empfunden worden, wie Sportmanager Michael Merk erläutert. Auch viele Gespräche konnten den KG-Leistungsträger und -Publikumsliebling letztlich nicht überzeugen, an der Ach zu bleiben. Der 20-jährige Schwergewichtler (98/130 kg), der vor allem in der vergangenen Meistersaison in der Oberliga als Leistungsträger eine prägende Rolle gespielt hatte, sucht nun in der Bundesliga bei den Red Devils Heilbronn einen neuen sportlichen Anreiz. Nicht zuletzt deshalb mussten die Baienfurter personell reagieren. Mirco Lemaic, der vom SV Fellbach aus der Landesliga zu den Oberschwaben stößt, soll Jan Zirn in den schweren Gewichtsklassen ersetzen. Bei den deutschen Meisterschaften der Junioren wurde der 21-jährige im vergangenen Jahr Dritter.

Aber auch in anderen Bereichen waren Verstärkungen erforderlich, zumal die Abgänge von Roman Berko und Benjamin Rebholz kompensiert werden mussten. Die Überlegungen des Sportmanagers Michael Merk und des Vorstands Markus Bohmeier sowie die Suche ab Mitte Dezember 2018 gestalteten sich schwieriger als gedacht. Zunächst gab es für die KG-Verantwortlichen nur Absagen. Hauptargument der Umworbenen war die zu weite Anfahrt.

Kämpfer forderten zu viel Geld

Etliche Verhandlungen scheiterten auch an der Preisvorstellung der Kämpfer, doch letztlich konnte die Vorstandschaft Erfolg vermelden. In Adrian Wolny vom Bundesligisten (Südwest) RKG Freiburg 2000 (71/75 kg, Freistil) und Sohayb Musa vom nordrhein-westfälischen Oberligisten KSV Germania Krefeld (80/86 kg, Greco) wurden die Lücken geschlossen. Wolny erkämpfte im Frühjahr den zweiten Platz bei den deutschen Meisterschaften der Junioren, Musa beendete die Vorsaison im Mannschaftswettbewerb ungeschlagen.

Auch der Rumäne Valeriu Todereanu (75 kg, Greco) ist neu beim Regionalligaaufsteiger. Er sorgt dafür, dass die KG vor allem in der Rückrunde zusätzliche Varianten hat. Bei den U23-Meisterschaften gewann der gebürtige Moldawier zweimal in Folge (2018/2019) den rumänischen Titel. Da bis auf Todereanu alle neuen KG-Ringer die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, gibt es in puncto Einsatzmöglichkeiten keine Einschränkungen.