Narrenzunft Henkerhaus staubt Masken virtuell ab

Die Baienfurter Henkerhaus-Narren sind am vergangenen Wochenende in die Fasnet 2021 gestartet. Da aufgrund der aktuellen Corona-Einschränkungen keine Veranstaltungen in traditioneller Form durchgeführt werden können, wurden auch in „Fut la Boi“ neue Wege gesucht. Unter www.henkerhaus.de, auf Facebook und Instagram konnte das Maskenabstauben live verfolgt werden. Bereits im Vorfeld wurden die Hästräger aufgefordert, sich an der Aktion unter #gemeinsamfutlaboi zu beteiligen und Beiträge zu senden. Egal ob Fotos, der „Christbaum wird zum Narrenbaum“ oder weiterer Aktionen – unter diesem Hashtag werden die Baienfurter Narren während der gesamten Fasnet 2021 weitere Inhalte online stellen, heißt es in einer Pressemitteilung der Narrenzunft. Foto: Narrenzunft Baienfurt