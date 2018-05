Nachwuchsringer sichern sich Platz eins

Beim Großen Preis von Baden-Württemberg und dem TWS-Jugendcup sind in Baienfurt am Wochenende so viele Ringer wie noch nie auf die Matten gegangen. Mit einer Teilnehmerrekordzahl beim Großen Preis von 146 Ringern aus 44 Vereinen aus Deutschland, Schweiz und Österreich hatte das Organisations- und Helferteam bis in die Abendstunden reichlich zu tun.

Fast zwölf Stunden konnten die Zuschauer am Samstag und Sonntag hochklassige Kämpfe auf drei Matten verfolgen. Beim 24. Großen Preis von Baden-Württemberg holte sich die Mannschaft des RC Willisau vor dem KSV Götzis und dem Gastgeber, der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt, den Wanderpokal.

Für die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt holte Roman Berko in der griechisch-römischen Gewichtsklasse bis 87 Kilogramm den Titel mit spektakulären Aktionen teilweise in letzter Sekunde seiner Kämpfe. Im Finale holte sich Berko einen 3:1-Punktsieg gegen Thomas Leffler vom RSV Rotation Greiz. Navid Jame wurde in der Freistil-Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm nach einer Niederlage gegen Mansur Markaev vom RC Willisau Zweiter. Magomed Makaev, der in der kommenden Saison für die KG in der Oberliga kämpfen wird, sicherte sich im Freistil bis 61 Kilogramm Platz drei.

KG-Freistiltrainer Patrick Dworcyk erkämpfte sich Platz vier in der Freistilklasse bis 65 Kilogramm, das gleiche Resultat errang Patrick Sorg bis 67 Kilogramm im Greco-Part. Hormat Hajizada (65 Kilogramm Freistil) und Hesmat Akbari (70 Kilogramm Freistil) wurden Fünfter und Siebter. Moritz Buck sammelte als Jugendlicher im Männerfeld mit Platz neun wichtige Erfahrungen mit guten Kämpfen.

Beim TWS-Cup errangen die Mattenfüchse der KG in der Vereinswertung Platz eins vor dem AC Regensburg und dem SK Ondalla Latar. Es gingen 112 Starter auf die Matte.

Die Ergebnisse: A/B-Jugend: 50 kg Raphael Müller 2. Platz; 59 kg Moritz Buck 2. Platz; 63 kg Maxim Buchkammer 2. Platz – B/C-Jugend: 31 kg Paul Bohmeier 1. Platz; 31 kg Noah Can Baur 3. Platz; 36 kg Otto Bohmeier 1. Platz; 36 kg William Lehn 2. Platz; 38 kg Danny Mayr 1. Platz – C/D-Jugend: 24 kg Samuel Rothweiler 3. Platz; 27 kg Ruwen Hund 3. Platz; 27 kg Emma Bohmeier 4. Platz; 30 kg Oskar Härdtner 3. Platz; 32 kg Hannes Jonas Vogel 8. Platz; 34 kg Nikita Richter 4. Platz; 34 kg Iwan Lengle 5. Platz; 37 kg Mendijan Kadnijai 1. Platz; 37 kg Bela Konrad Schall 5. Platz; 41 kg Joshua Ketterle 5. Platz; 48 kg Anes Qullumi 2. Platz – E-Jugend: 25 kg Maxim Hafner 1. Platz; 27 kg Jona Rothweiler 3. Platz.