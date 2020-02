Nach dem Landschaftstreffen ist vor der Ortsfasnet

Zum Umzug am Fasnetssamstag, 22. Februar, erwartet die Narrenzunft „Henkerhaus“ Baienfurt mehr als 2000 Maskenträger in „Fut La Boi“ – wie Baienfurt von den Narren liebevoll genannt wird. Ab 14 Uhr führen die „Großkopfete“ den Narrensprung an, wie es in der Vorschau heißt. Mit dabei ist auch der Narrensamen aus den örtlichen Kindergärten. Etliche Zünfte aus nah und fern wollen die Zuschauer mit ihren närrischen Späßen und Neckereien unterhalten. Höhepunkt wird nach dem Kardelhannes, Vogel- und Blumennarren – wie seit mehr als 80 Jahren – der Kanonenwagen sein. Von diesem werden Schokolade und Orangen „scharf“ geschossen. Wer Glück hat, kann als Zuschauer auch eine Fasnetswurst von den langen Angeln der Clo(w)ns ergattern. Auch dieses Jahr lädt die Narrenzunft alle närrisch Interessierten ein, nicht nur als Zuschauer dabei zu sein, sondern auch aktiv am Narrensprung als Clo(w)n vor dem Kanonenwagen mitzulaufen.