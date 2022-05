Musik in katholischer Pfarrkirche Baienfurt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein großartiges, festliches Konzert mit der Trompeterin Anja Richter, Weingarten, und dem Organisten Martin Böhm aus Göppingen erlebten die Besucher am Sonntag, 22. Mai in der Baienfurter Kirche Mariä Himmelfahrt.

Das Duo spielte Werke verschiedener Epochen. Barocke Konzerte für Trompete und Orchester wurden für Trompete und Orgel präsentiert. Daneben kamen Werke des 20. Jahrhunderts zu Gehör. Abgerundet wurde das Programm mit romantischen und frühmodernen Werken für Orgel solo, die Martin Böhm ergänzend und gegenüberstellend zum hellend-strahlenden Klang der Trompete interpretierte. Die dargebotenen Werke erforderten sowohl von Anja Richter an der Trompete, dem Flügelhorn beziehungsweise der Piccolo-Trompete wie auch von Martin Böhm an der Orgel, ihr ganzes Können und dies zeigten sie in diesem Konzert auch bravourös. Die Zuhörer*innen waren begeistert und erhielten mit ihrem langanhaltenden Beifall noch eine Zugabe.

Anja Richter erhielt bereits mit acht Jahren Trompetenunterricht. Sie studierte in Leipzig und ergänzte ihre Ausbildung mit einem Masterstudium im Hauptfach Trompete. Orchestererfahrung sammelte sie unter anderem beim Schleswig Holstein Festival, beim Gewandhausorchester Leipzig, dem MDR Sinfonieorchester und vielen mehr. Seit 2016 ist sie Lehrerin an der Musikschule Ravensburg.

Martin Böhm studierte Kirchenmusik in Halle und Weimar. Mehrere Meisterskurse sowie Rundfunkübertragungen und Konzerte im In- und Ausland prägten seinen Stil. Seit 2016 ist er Dekanatskirchenmusiker in Göppingen.