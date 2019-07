Murks vor zehn Jahren kostet Baienfurt heute viel Geld

Vor zehn Jahren hat die Gemeinde Baienfurt die Niederbieger Straße umgebaut. Zwischen Hallenbad und Metzgerei Brenner galt von da an Tempo 20. Man hoffte, so den Schwerlastverkehr fernzuhalten. Ein Irrtum. Immer noch ist der Lastwagenverkehr und auch der Autoverkehr groß. Eine der Folgen: Die Entwässerungsrinne am südlichen Marktplatz ist marode. Sie muss für teures Geld saniert werden.

Autos, die aus Richtung Weingarten in die Niederbieger Straße einbiegen, fahren längs und schräg über die Rinne, bremsen oder beschleunigen. Die Kräfte, die so auf die Rinne einwirken, sind offensichtlich größer als vor zehn Jahren angenommen, erklärte Ortsbaumeister Franz Josef Schiedel im Gemeinderat. Die Unterteile der Entwässerungsrinne beim südlichen Marktplatz seien zum Teil zerbrochen, die Rahmen, in denen die Abdeckroste eingeklemmt sind, hätten sich vom Unterteil der Rinne gelöst.

Die Rinne muss nun saniert werden, was insgesamt rund 120 000 Euro kosten soll. Vorgesehen ist der Einbau einer speziell entwickelten neuen Rinne mit einem stabilen Rahmen und Unterbau. Die bisherigen Abdeckungen sollen wiederverwendet werden. Dies, so Schiedel, sei eine dauerhafte und zweckmäßige Lösung. Bernd Zimmermann von der Ingenieurgesellschaft Zimmermann & Meixner, die vor zehn Jahren das Projekt betreute, räumte jetzt im Gemeinderat ein: „Das war damals Murks“.

Mit den Tiefbauarbeiten betraute der Gemeinderat die Firma Fritz Müller in Weingarten, für die Entwässerungsrinne – die bisherige wurde von der Firma Hauraton geliefert – soll neben dem Hauraton-Angebot noch ein weiteres eingeholt werden.