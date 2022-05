Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Ambulant behandelt werden musste eine 56 Jahre alte Motorradfahrerin nach einem Verkehrsunfall an der Ausfahrt der B 30 an der Einmündung zur B 32. Die Frau verlangsamte an der dortigen Einmündung die Geschwindigkeit ihrer Triumph, da die Ampel nicht in Betrieb war. Der ihr nachfolgende 57-jährige Motorradfahrer erkannte dies zu spät und wich aus, um ein Auffahren zu verhindern. Dabei streifte er die 56-Jährige seitlich, wodurch die Frau mit ihrem Motorrad umkippte und leichte Verletzungen am Bein erlitt. Die 56-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, welche sie am selben Tag wieder verlassen konnte. An den Motorrädern entstand geringer Sachschaden.