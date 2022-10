Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 32 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montag gegen 8 Uhr auf der K 7949 verunfallt und dabei schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Der Biker war zwischen der Abzweigung von der L 317 und Köpfingen unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte er gegen einen Betonschacht und überschlug sich in der Folge. Ein Rettungswagen brachte den 32-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Schaden am Motorrad kann noch nicht beziffert werden.