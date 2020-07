Mit Warnbaken Autos beschädigt

Zwischen Donnerstag und Freitag haben Unbekannte auf den Motorhauben von zwei geparkten Autos in der Kickachstraße in Baienfurt jeweils eine Warnbake abgestellt. Diese wurden nach Angaben der Polizei von der Umleitungsstrecke weggetragen. Hierbei entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Weingarten unter Telefon 0751/803-6666 zu melden.