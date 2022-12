Mit einem Topduell beendet Baienfurt die überragende Ringersaison

Zum Saisonschluss in der 2. Bundesliga Süd der Ringer kommt es am Samstag (19.30 Uhr) in der Baienfurter Sporthalle zum Showdown zwischen dem feststehenden Meister und Aufsteiger KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt und dem Tabellenzweiten RKG Reilingen-Hockenheim.

Für die Baienfurter ist es ein tolles Saisonfinale – auf die Tabellenposition hat die Begegnung für die KG-Ringer keinen Einfluss mehr. Unabhängig vom Ausgang bleiben die Oberschwaben (derzeit 19:3 Punkte) auf Platz eins. Die Gäste müssen indessen zwingend auf Sieg ringen, denn sicher ist der zweite Rang und damit ebenfalls ein Aufstiegsplatz noch nicht. Im Protokoll der Partie zwischen Reilingen-Hockenheim und dem KSV Rimbach am vergangenen Sonntag notierte Mattenleiter Meik Stahl gegen beide Vereine eine Anzeige wegen unsportlichem Verhalten. Gewertet wurde die Partie zunächst mit 0:0. Nun befasst sich aber das Sportgericht des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) mit den Geschehnissen. Reilingen-Hockenheim war nur mit neun Ringern angetreten, einer lag zudem über dem Gewichtslimit. Damit hatte die RKG die erforderliche Mannschaftsstärke nicht erreicht und die Partie eigentlich mit 0:36 verloren. Doch ein Rimbacher trat nicht zu seinem Kampf an, weshalb auch der KSV die Mannschaftsstärke nicht erreichte. „Hier versuchten beide Vereine offensichtlich, den Aufstieg zu verhindern“, wurde DRB-Vizepräsident Manuel Senn auf der Verbandshomepage zitiert.

Aktuell stehen sowohl die RKG Reilingen-Hockenheim als auch der SRC Viernheim bei 12:10 Punkten. Mit einem Erfolg gegen die Kurpfälzer Löwen könnte Viernheim – bei einem Punktverlust der RKG in Baienfurt – den ambitionierten Nordbadenern Platz zwei und den Aufstieg wegschnappen.

Für Zündstoff am Samstagabend ist also gesorgt. Für die Baienfurter geht es zudem darum, sich für die Vorrundenniederlage zu revanchieren. Dafür wird Trainer Dariusz Jelen nochmal alles aufbieten, was der Kader hergibt. Vor allem im unteren Bereich (57 bis 66 kg) kommen die Gäste mit Akabi Osiashvili, Igor Chichioi und Robin Laier kompakt daher. In der 86-kg-Kategorie gilt Joshua Morodion als äußerst sicherer Punktesammler, während Alexander Zentgraf in der 75-kg-Klasse Valeriu Toderean ernsthaft fordern dürfte.

Das Bezirksligateam der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt II empfängt um 17.30 Uhr den Tabellenführer KSV Vöhrenbach (22:0 Punkte). Was die eigene Position betrifft (Platz drei mit 16:6 Zählern), haben die KG-Ringer ihren sportlichen Erfolg schon sicher. Da der zweitplatzierte KSV Allensbach wegen des Rückzugs seiner Mannschaft außer Konkurrenz am Ligabetrieb beteiligt war und die Vöhrenbacher als Bezirksligameister in die südbadische Landesliga aufsteigen, ist für die Baienfurter als Nachrücker für die ausscheidenden Allensbacher der Weg und der Aufstieg in die württembergische Landesliga frei.

Die Jugendmannschaft der KG ist ab 15 Uhr gegen den Nachwuchs des AV Hardt und des SV Dürbheim im Einsatz. Sollten die Jungfüchse beide Partien gewinnen, könnten sie noch am Tabellenzweiten KSV Tennenbronn rütteln und diesen überflügeln.

Zum Abschluss der Saison haben die KG-Verantwortlichen ein Rahmenprogramm zusammengestellt und einige Überraschungen parat.