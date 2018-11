Midlife-Crisis unerwünscht

Die besten Jahre – wann sind die eigentlich? Mit 20? Mit 30? Ab 40 aufwärts? Oder geht es ab 40 eigentlich nur noch bergab? Was wechselt man in den Wechseljahren – die Frau? Die Haarfarbe? Den Geisteszustand? Diese und viele andere wichtige Fragen sind laut Ankündigung Teil des Programms „Ab durch die Mitte“ von Mirjam Woggon und Udo Zepezauer, das sie am Freitag, 16. November, um 20.15 Uhr im Hoftheater Baienfurt präsentieren.

Karten gibt es im Vorverkauf (21,80, ermäßigt 19,05 Euro) unter Telefon 0751 / 56111010 (dienstags bis samstags von 17 bis 20 Uhr) sowie unter 0751 / 29555777 und online unter www.hoftheater.org sowie tickets.schwäbische.de