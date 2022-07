Messe in Mariä Himmelfahrt Anfang Juli

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 6. Juli lud der Katholische Frauenbund ein zur Bundesfeier in die katholische Pfarrkirche „Mariä Himmelfahrt“. Die Messe wurde durch Pfarrer Bernhard Staudacher zelebriert und an der Orgel durch Frau Hummel begleitet. Die Texte hat Beatrix Onischke ausgesucht, wie gewohnt in sehr guter Weise, passend in die heutige Zeit. „Wir wollen uns einsetzen für eine Kirche, in der Frauen ihre Charismen voll entfalten können, in der alle Entscheidungen im Geiste Gottes getroffen werden, in der nicht die Macht der einen zur Ohnmacht der anderen führt“.

Nach einem eindrucksvollen Gottesdienst ging es zur Hauptversammlung ins katholische Gemeindehaus St. Anna. In der Begrüßungsrede durch Elisabeth Muschel konnte sie Pfarrer Bernhard Staudacher und viele Frauen des Frauenbundes herzlich willkommen heißen und einladen auf ein sehr gutes Salatbüffet.

Nach dem Essen wurde die Hauptversammlung abgehalten mit Bericht der Schriftführerin; ebenso mit dem Bericht der Kassiererin Rita Grubert, jeweils für die vergangenen zwei Jahre, da die HV pandemiebedingt 2020 und 2021 ausfiel. Die Kassenprüferin Melanie Markert stellte eine einwandfreie Kassenführung fest. Danach konnte Herr Pfarrer Staudacher die Entlastung der Vorstandschaft vorschlagen, was einstimmig angenommen wurde. Danach ging es zur Wahl. Da eine Wiederwahl nach 14 Jahren Amtszeit – laut Satzung – ausgeschlossen war, konnten sich die bisherigen Vorsitzenden nicht mehr zur Wahl stellen. Herr Pfarrer Staudacher leitete die Wahl und fragte die Mitglieder nach Kandidatinnen, die sich für dieses Amt zur Verfügung stellen. Andrea Schorrer und Ursula Stärk kandidierten für dieses Amt. Die Beiden wurden einstimmig gewählt. Das Votum durch Handzeichen beziehungsweise Klatschen war großartig. Andrea Schorrer und Ursula Stärk nahmen die Wahl an. Zur Überraschung aller kam Carmen Zauner. Sie ist Bezirksvorsitzende des KDFB. Herzlichen Dank für den Besuch. Das Schlusswort zum Dank an alle hielten Beatrix Onischke und Elisabeth Muschel. Dank an das ganze Team für die vielen schönen Jahre, die wir miteinander verbringen durften. Es war immer ein gutes Miteinander. Andrea Schorrer und Ursula Stärk bedankten sich bei allen Anwesenden für das ausgesprochene Vertrauen. Sie stellten sich kurz dem Publikum vor und sie bekamen viel Applaus. Der KFB Baienfurt steht mit derzeit 213 Mitgliedern gut da und wird unter der neuen Führung auch weiter wachsen und gedeihen.