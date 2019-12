Mattenfüchse sichern sich ungeschlagen den Titel

In zwei ungefährdeten und erneut starken Mannschaftskämpfen haben sich die Nachwuchsringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt vorzeitig die Meisterschaft in der höchsten Jugendliga, der Bezirksliga Arge Schwarzwald-Alb-Bodensee. Auch bei einem Jugendturnier zeigten sich die Mattenfüchse in starker Form.

Ein souveränes 36:4 gegen Furtwangen stellte die Weichen für den zweiten Kampf der KG in der Bezirksliga gegen das Schülerteam aus Radolfzell. Die Gegner mussten eine dicke Klatsche über sich ergehen lassen – lediglich die unbesetzte Klasse bis 66 Kilogramm gaben die Baienfurter ab. Alle anderen Kämpfer lieferten nahezu standesgemäß Höchstwertungen ab – ohne einen einzigen abgegebenen Punkt erkämpfte sich die KG so den Grundstein für die Meisterschaft.

Im darauffolgenden Spitzenkampf gegen den Tabellenzweiten gelang den jungen Baienfurtern in sieben gewonnenen Kämpfen sogar fünfmal die Höchstwertung, nur zwei Jungringer mussten Niederlagen einstecken. Mit dieser Leistung wurde die Meisterschaft verdient eingetütet werden, was vor dem Regionalliga-Heimkampf unter frenetischem Applaus der fast 600 Zuschauer von KG-Vorstand Markus Bohmeier verkündet wurde. Ziel ist nun, auch den letzten Dreierkampf am 14. Dezember gegen Triberg und Winzeln zu gewinnen.

Mit der Meisterschaft in der Tasche ging es für die KG zum Max-Amann-Turnier nach Mäder. Mit 243 Teilnehmern aus Österreich, Deutschland und der Schweiz war es ein äußerst stark besetztes Turnier im griechisch-römischen Stil. In der Mädchenwertung im freien Stil kämpften Emma Bohmeier und Samira Schiller für die KG. Emma Bohmeier sicherte sich unbesiegt den Titel bis 30 Kilogramm, Samira Schiller verlor knapp und wurde Fünfte.

Noah Baur erkämpfte sich in der 38-Kilogramm-Klasse bei nur einer Niederlage den zweiten Platz, William Lehn (bis 44 kg) wurde Fünfter, Samuel Rothweiler (bis 28 kg) Vierter und Aaron Dodrimont (bis 31 kg) Fünfter. Oskar Härdtner (bis 34 kg) wurde bei starken Teilnehmern, unter anderem aus dem bayerischen Westendorf, Dritter. Merdijan Kadrijaj gewann die Gewichtsklasse bis 43 kg. In der Klasse bis 26 kg wurde Leon Kohler Zweiter, Robert Flat Fünfter und Damian Baur Sechster. Ari Krasniqi (bis 28 kg) sicherte sich Platz zwei, ebenso wie Jona Rothweiler (bis 29 kg) und Adrian Kempter (83 kg). In der Mannschaftswertung (20 Vereine) wurde die KG Siebter.