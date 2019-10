Mattenfüchse erringen sieben Podestplätze

Mit 13 Nachwuchsringern sind die Jugendleiter und Betreuer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt ins bayerische Penzberg gefahren und haben beim Alpenland-Turnier einige Erfolge gefeiert. Das mit 209 Ringern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz besetzte Jugendturnier (E- bis B-Jugend) ist ein Aushängeschild.

Im separat ausgeschriebenen Ladyscup war die KG mit drei Kämpferinnen vertreten: Emma Bohmeier wurde Vierte, die Neulinge Samira Schiller und Florine Blumer mussten sich aufgrund der noch wenigen Kampferfahrung geschlagen geben.

Bei den KG-Mattenfüchsen gab es Grund zur Freude: Merdijan Kadrijaj (C-Jugend bis 42 kg) dominierte wie in den vergangenen Turnieren und zeigte beachtliche Zu-Null-Siege. Oskar Härdtner gewann die D-Jugend (bis 36 kg) trotz des leichtesten Gewichts in seiner Klasse. Robert Flat holte in der D-Jugend (bis 26 kg) den dritten Sieg für den Baienfurter Ringernachwuchs.

Zweite wurden sowohl Danny Mayr (B-Jugend bis 46 kg), der sich lediglich Felix Kirchhof aus Unterföhring (deutscher Vizemeister 2019) durch eine Unachtsamkeit geschlagen geben musste, sowie Willi Lehn in der B-Jugend (bis 42 kg), der nur den Auftaktkampf verlor und ansonsten durch sehr gute Turnierleistungen gegen starke Kämpfer überzeugte. Nur die Niederlage gegen den späteren Erstplatzierten bremste Maxim Hafner (D-Jugend bis 29 kg), der ansonsten durch starke Kämpfe auf Platz zwei kam.

Den dritten Platz sicherte sich Ari Krasniqi in der D-Jugend bis 28,1 kg. Leon Kohler, Samira Schiller und wie bereits genannt Emma Bohmeier wurden jeweils Vierte und Florine Blumer Fünfte. Otto Bohmeier und Collin Buchkamer kamen jeweils auf den sechsten Platz.