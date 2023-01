Maskenabstauben in Fut la Boi

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor kurzem wurden in Fut la Boi, so wird Baienfurt während der Fasnet benannt, die Häser abgestaubt. Die Fasnet, in Gestalt eines Baienfurter „Clons“, wurde aus ihrem Schlaf geweckt. Die Veranstaltung fand am Zunfthaus der Narrenzunft Henkerhaus statt, dem Neunerbeck. Umrahmt wurde die Veranstaltung durch den Fanfarenzug Löwen Baienfurt, die Lumpenkapelle „Räuberbande“ Baienfurt-Baindt sowie die Tanzgruppen Henkerhaus Kids und die Hupfdolen. Nach dem Abstauben der Häser fanden noch die Ehrungen für fünf, elf und 22 Jahre aktive Mitgliedschaft statt. www.instagram.com/narrenzunft_henkerhaus Foto: Stefan Rieser