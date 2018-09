Markus Maria Proftilich ist „schwer verrückt!“

Kabarettist Markus Maria Proftilich kommt mit seinem Programm „Schwer verrückt!“ ins Hoftheater Baienfurt. Proftilich will den alltäglichen Irrsinn entlarven, wertvolle Tipps im Umgang mit den eigenen Marotten geben und die Frage beantworten: „Wie verrückt muss man selber sein, um den galoppierenden Wahnsinn um sich herum zu überstehen?“ Der Kabarettabend am Donnerstag, 20. September, beginnt um 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 24 Euro, ermäßigt 21,25 Euro inklusive Gebühr und sind erhältlich per E-Mail an ticket@hoftheater.org, im Internet unter www.hoftheater.org sowie unter Telefon 0751 / 56111010 (Dienstag bis Samstag, 17 bis 20 Uhr), . An der Abendkasse zahlen Besucher 25 Euro, ermäßigt 22,50 Euro.