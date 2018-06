Mark’n’Simon machen im Hoftheater Musik-Comedy

Eine Mischung aus Musik und Slapstick, aus Improvisation und Wortwitz versprechen Mark’n’Simon, wenn sie am Samstag, 26. Februar, um 19.15 Uhr die Bühne des Hoftheaters betreten. „MusiComedy“ nennen die Wahlmünchner ihr Programm, bei dem der Humor immer im Positiven bleibe, nicht ausgrenze und alles und jeden einbeziehe, wie es in der Ankündigung heißt. Karten kosten im Vorverkauf 20,70 Euro, ermäßigt 17,95 Euro, an der Abendkasse 22 und 19,50 Euro. Eintrittskarten gibt es unter Telefon 0751 / 56 11 1010 oder per E-Mail an Ticket@hoftheater.org.