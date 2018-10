Maria Niermann-Schubert zeigt Werke im Rathaus

Rund 150 Besucher sind zur Vernissage der Ausstellung „Schnittmuster“ von Maria Niermann-Schubert, kuratiert von Dorothe Schraube-Löffler, ins Baienfurter Rathaus gekommen. Die Werke sind noch bis 6. November zu sehen.

Laudatorin Ilsa Landa ging auf das vielschichtige Werk der Künstlerin ein. Dabei setzte sie zwei Schwerpunkte: Zuerst wandte sie sich dem neusten Projekt von Niermann-Schubert zu: den „Myla-Cube“-Lichtobjekten. Dies seien keine Leselampen, sondern durch verschiedene Arbeitsstränge aus mehrlagigen Papieren entstandene Lichtskulpturen. Besonders spannend seien deren Transparenz und die sich daraus entwickelnden neuen Perspektiven.

Außerdem ging Landa auf die Schnittmuster-Bilder ein, wie die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung schreibt. Sie stellte einen Kontext aus der Bedeutung von Plänen (Schnittmuster) mit den Lebensplänen von Menschen her. Hinweise auf den Schnittmustern wie „rückwärtige Mitte“ oder „Umbruch“ sowie die dazugehörigen Pfeile seien bedeutungstragend in die Bilder eingeflossen. Diese Hinweise würden mit Figuren und Farbflächen in neu geschaffenen Räumen in Beziehung gesetzt. Man könne sich in diese Bilder wie in Erzählungen hineinlesen.

Allerdings habe Ilsa Landa bei den letzten Arbeiten eine Veränderung bemerkt: Demnach verändern sich die Figuren auf den Bildern, Schablonetten genannt und von Professor Oswald als filmische Abläufe beschrieben. Sie sehe deutlich, dass sich die Künstlerin mit ihrer schweren Erkrankung auseinandersetze. Die Bilder würden nicht mehr nur Ruhe ausstrahlen, sondern ebenso Bedrohung und Gefahr zeigen, etwa mit dem glühenden Rot einer gedoppelten Frau. Doch die Bereitschaft zu ordnen, zu kämpfen und nach vorne zu schauen, sehe Landa ebenso.

Der Abend wurde musikalisch von der Percussion-Gruppe des Musikvereins Baienfurt unter der Leitung von Thomas Kramer begleitet.