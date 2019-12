Mann besprüht Nachbarn mit Löschschaum

Ein 23-jähriger Mann hat am ersten Weihnachtsfeiertag an der Haustür seines 58-jährigen Nachbarn in Baienfurt geklingelt und ihn an der Haustür mit einem Feuerlöscher besprüht. Laut Polizeibericht erlitt der 58-Jährige Augenverletzungen. Der 23-Jährige flüchtete, wurde jedoch später betrunken erwischt und festgenommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

