Etwa 5000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 8 Uhr in der Karlstraße in Baienfurt entstanden. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte in 46-jähriger Lkw-Fahrer beim Rangieren mit einem geparkten Audi einer 64-Jährigen, wodurch dieser beschädigt wurde. Am Lkw entstand kein Sachschaden.