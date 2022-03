Leichtathletik-Hallen-Jugendwettkampf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, dem 13. März, richtete Waldburg auch noch für die Älteren die aus dem Kinderleichtathletik-Alter hinausgewachsen sind, einen Wettkampf aus. Das war natürlich toll.

So starteten aus Baienfurt Mara Tränkle, Josia Bühler und Fynn Hüttner hoch motiviert und auch etwas aufgeregt in diesen Wettkampf. Alle drei zeigten tolle Leistungen und konnten meist ihre Bestleistungen deutlich verbessern. Gleich in der ersten Disziplin beim Hochsprung konnte Fynn mit 1,10m, Josia mit 1,25m und Mara sogar mit 1,30m stolz ihre erste Bestleistung aufstellen. Hiermit wurden Mara und Josia mit einem 1. Platz belohnt und Fynn mit einem starken 5. Platz. Mara durfte sich außerdem beim Hürdenlauf über einen tollen 2.Platz freuen. Josia gewann zudem den Standweitsprung mit 1,92m. Fynn lief starke Sprintstrecken und konnte über zweimal 30m in 10,62s den guten 5. Platz erreichen.

Die drei machten jeweils alle angebotenen Disziplinen von Standweitsprung, Kugelstoßen, zweimal 30m-Sprint, zweimal 30m-Hürden bis zum Hochsprung und konnten überall vorne mitmischen, was sie sich durch ihr regelmäßiges Training erarbeitet hatten.