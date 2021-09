Lastwagenfahrer übersieht Auto beim Ausparken in Baienfurt

In der Storchenstraße in Baienfurt ist es am Montagmorgen gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Schaden von etwa 15 000 Euro entstanden ist.

Laut Polizei wollte ein 47-jähriger Lastwagenfahrer auf Höhe der Einmündung in die Schussentalstraße rückwärts aus einem Parkplatz ausparken. Da er davon ausging, dass eine entlangfahrende VW-Fahrerin ihn ausparken lässt, fuhr er rückwärts gegen ihren Wagen. Trotz Hupen und Winken der 37-Jährigen stießen beide Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde niemand.