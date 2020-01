Lastwagenfahrer missachtet Vorfahrt

Rund 15 000 Euro Sachschaden hat ein 55-jähriger Lastwagenfahrer am Donnerstagmittag gegen 15.30 Uhr in Baienfurt verursacht. Er fuhr laut Polizeibericht mit seinem Lastwagen die Baindter Straße in Richtung Gutenbergstraße. An der dortigen Einmündung missachtet er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 83-jährigen Chryslerfahrers. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.