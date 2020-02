Lastwagen beschädigt Zaun und Straßenlaterne

Ein unbekannter Lastwagenfahrer hatte bereits am zweiten Februarwochenende an der Ecke Mozartstraße/Lessingstraße in Baienfurt eine Straßenlaterne umgedrückt und einen Stahlzaun beschädigt. Der Unbekannte fuhr danach laut Polizeibericht weiter. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen.

Der Fahrer des Lastwagens blieb vermutlich mit dem gelbfarbigen Aufbau an der Laterne hängen. Entsprechende Farbantragungen konnte die Polizei am Unfallort sichern. Bei der Kollision mit dem Gartenzaun verlor der Lastwagen ein Plastikteil, das als Beweismittel gesichert werden konnte. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1800 Euro.

Wer sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen kann wird gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten , Telefon 0751 / 8036666, zu melden.