Lasst uns froh und munter sein

„Draußen vom Walde komm ich her, ich muss euch sagen es weihnachtet sehr. Hoch über den Tannenspitzen sah ich die SG Baienfurter Turner und Turnerinnen auf den Matten sitzen. Trotz Corona wart ihr da, jeden Freitag in großer Schar. Am Balken, Boden, Reck und Sprung wart ihr dabei mit ganz viel Schwung. Heute vorbeizuschauen war mir echt wichtig, ihr machts das hier toll und richtig.“

Mit diesen Worten begrüßte der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht am Freitag den 10.12. über 30 Jungs und Mädels der Geräteturner und Geräteturnerinnen. Mit diesem spontanen Gast wurden die Turner und Turnerinnen bei ihrem Training an den Geräten überrascht. Doch ganz gespannt und sehr aufmerksam hörten die Turner und Turnerinnen dann dem Nikolaus zu, was er alles aus dem goldenen Buch zu berichten hatte. Einige der Sportler und Sportlerinnen zeigten anschließend dem Nikolaus und seinem Gehilfen sogar ihr Können an der Bodenmatte und wurden mit einem dicken Lob und Applaus belohnt. Doch auch der Nikolaus ist nicht mit leeren Händen gekommen. Knecht Ruprecht öffnete für jeden Kunstturner und Kunstturnerinnen den großen mitgebrachten Rupfensack und die Sportler freuten sich über die kleinen, gepackten Päckchen. Mit dem Lied „Kling, Glöckchen klingeling…“ verabschiedeten sich die beiden in die dunkle Nacht und die Kinder machten sich daran, die einzelnen Turngeräte abzubauen.