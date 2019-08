Der Landesgospelchor Gospelicious singt am Sonntag, 1. September, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Baienfurt. Da die Chormitglieder im Alter von 16 bis 26 Jahren aus allen Regionen des Landes Baden-Württemberg kommen, treffen sich der Chor und die Band in der Regel nur zweimal im Jahr zu mehrtägigen Arbeitsphasen und anschließenden Konzerten. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.