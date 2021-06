Ladendieb in Baienfurt ist handgreiflich und wird jetzt mehrfach angezeigt

Weil er in einem Discounter in der Baindter Straße in Baienfurt am Montag gegen 8 Uhr zum wiederholten Male Kirschen aß, ohne diese zu bezahlen, ist ein 27-Jähriger laut Polizeibericht vom Personal in einen Nebenraum gebeten worden. Als er mitbekam, dass die Polizei verständigt worden war, schlug der Mann einem 38 und einer 18 Jahre alten Angestellten gegen den Oberkörper und flüchtete. Die Polizeistreife konnte den 27-Jährigen aufgreifen. Ihn erwartet nun mehrere Anzeigen.