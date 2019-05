Kulturverein Manufaktur spielt Stück über den Tod

Die Theatergruppe des Kulturvereins Manufaktur Baienfurt bringt nach einer dreijährigen Schaffenspause wieder ein Stück auf die Bühne: „last minute“ heißt das ebenso harsche wie herrliche Drama, in dem sich 19 Schauspieler unter der Leitung von Daniela Jakob dem Tod und der Vergänglichkeit annehmen und ganz nebenbei die ureigenen Ängste und Fragen sezieren. Ein mächtiges Unterfangen. Die Autorin hat eine der letzten Proben begleitet.

Über die staubigen Bretter in der alten Scheune wabert ein seltsamer Duft. Es riecht nach Essen und, ja, „wahrscheinlich Marderkacke“, sagt Daniela Jakob und zuckt lachend die Schultern, die sie in eine dicke Daunenjacke gepackt hat. Es ist kalt zwischen den alten Balken. Auch wenn die Mai-Sonne Lichtstreifen durch die trüben Scheiben auf den Dachboden von Mützels Scheune schickt. Eine Handvoll Spieler in dottergelben Kleidern treten auf die selbst gezimmerte Bühne. Ein Metronom tickt. „Danke, dass ich nicht fett geworden bin“, sagt jemand. „Danke, dass ich keine Gewalt erfahren habe. Danke, dass ich so nah am Allgäu wohne!“ - „Ihre Zeit ist aus“, proklamiert eine monotone Stimme aus dem Off.

Zum achten Mal hat die Theatergruppe des Baienfurter Kulturvereins nun ein Stück entwickelt. In Abständen von zwei oder drei Jahren mischt die Truppe die regionale Theaterszene gehörig auf, spielt regelmäßig vor vollem Haus. Zuletzt mit gefeierten und großartigen Versionen vom Struwwelpeter und von Kohlhaas. Weshalb sie jeweils so lange Pausen zwischen den Stücken machen? Theaterpädagogin Daniela Jakob hat eine einleuchtende Erklärung: „Nach jeder Inszenierung haben wir erst mal genug, mindestens ein halbes Jahr.“ Und dann gehe die Theatergruppe langsam in Klausur, treffe sich, sammle Ideen. „Dann dauert es vom Entschluss bis zur Premiere gut anderthalb Jahre“, überschlägt Jakob. Schließlich wolle sie „nicht irgendein Stück“ spielen, dass anderswo schon richtige Schauspieler auf die Bühne gehievt haben. „Sondern etwas, dass mich aufrichtig beschäftigt, etwas, das ich mitteilen möchte“, sagt Daniela Jakob. Und das ist im Moment ein Stück über die Vergänglichkeit, die kurze, kostbare Lebenszeit, über den Tod. Während vor der Scheune Vereinsvorstand Helmut Endler und Scheunenbesitzer Uli Mützel über Not-Aus-Lichter an den Notausgängen und die viel zu schmale Rampe als Treppe diskutieren, haben sich die Schauspieler im gekiesten Hof zu einem Kreis zusammengefunden. Heute steht zuerst eine Stunde Sprecherziehung auf dem Probenplan. Es geht nicht so sehr um die Kraft in der Stimme, sondern darum, dass der Ton vorne sitzen muss. Um exakte Artikulation. Etwas, das eigentlich jahrelang geübt werden muss. Für die 19-köpfige Theatergruppe muss eine schnelle Workshop-Runde mit Sprecherzieherin Kerstin Hillegeist reichen. „Ich halte das für eine Kurzschlussreaktion!“ ist einer der neuralgischen Sätze. Zwischen 30 und 70 Jahre alt sind die begeisterten Theatermenschen in der aktuellen Spielzeit. Manche, wie Andrea, sind alte Hasen, die von Anfang an dabei sind. Einige sind ganz neu. So wie Gitti, die bislang die Theatergruppe als Zuschauerin verfolgt hat und nun im Ruhestand Teil dieses kreativen Prozesses werden wollte. „Wir wünschen uns, dass die Premiere toll wird. Natürlich“, sagt Jakob, als sie in eine Skihose schlüpft. „Aber schon die Proben sind beglückend“, freut sich die Regisseurin und bekräftigt, was selbst der Besucher spürt: „Wir sind eine tolle Truppe“. Jakobs tolle Truppe kommt langsam in Fahrt. Joachim, der Tod, singt sich mit „Du kannst nicht immer 17 sein“ warm. Technikmann Robert justiert seine Regler. Und als die Scheinwerfer eine grün-blaue Atmosphäre gezaubert haben, da sagt die Bestatterin: „Wer nicht glücklich gelebt hat, der hat auch keinen Spaß beim Sterben!“. Am kommenden Freitag, um 19.30 Uhr, geht die Theatergruppe mit „last minute“ an den Start. Thema: Das sozialverträgliche Ableben in Zeiten der Überalterung unserer Gesellschaft. Augenzwinkernd und mit vielen Ahaaaa-Momenten.