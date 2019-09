Kulturverein Manufaktur präsentiert den Kulturherbst 2019

Schluss mit Sommerpause. Der Baienfurter Kulturverein Manufaktur präsentiert sein neues Herbstprogramm. Damit die Baienfurter Kulturfreunde den Wechsel vom schattigen Biergarten ins Dachgeschoss des Speidlerhauses ohne große Melancholie überstehen, hat das Programmteam der Manufaktur ein abwechslungsreiches Musikprogramm zusammengestellt, teilten die Veranstalter mit.

Mit Blues, Swing und Dixieland geht es am 21. September los. Die Dirty River Jazz Band nimmt die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise durch die Geschichte des Jazz, vom frühen Jazz aus New Orleans bis zum Swing der 40er Jahr.

Bereits zum zweiten Mal kommt die Stangenbohnen-Partei ins Speidlerhaus. Serena Engel am Cello und Jared Rust an der Gitarre haben sich in Taiwan kennengelernt und leben jetzt im Allgäu auf einem Bauernhof. Laut Pressemitteilung vereinen sich zwei Stimmen und zwei Instrumente zu einer eigenen Mischung aus frühem Swing, Jazz und Blues, American Folk, Bluegrass und Country-Western. Das Duo singt am 12. Oktober in Baienfurt. Jiddische Lieder präsentieren Yoed Sorek (Gesang und Moderation) und Kontantin Ischenka (Akkordeon) am 8. November in Baienfurt. Geschichten und Lieder aus dem Wilnaer Ghetto, so heißt das Programm das Sorek laut Programm seiner Großmutter Sima Skurkovitsh gewidmet hat. Begleitet wird Sorek von Konstantin Ischenko, der dem Speidlerhaus-Publikum bestens bekannt ist als Mann an den Tasten bei Gitanes Blondes, der Begleitband von Giora Feidman und im Duo mit Fabian Heichele (Tuba) bei TubAkkord. Altbekannte Gäste im Speidlerhaus sind Inka Kuchler und Irene Schindele. Vivid Curls präsentieren laut Veranstalter starke und kritische Texte und gänsehauttreibenden Harmoniegesang einer Rockröhre und eine lyrischen Mezzosopran. Ihr Auftritt ist am Samstag, 23. November. Eine Adventzeit in Baienfurt ohne den Auftritt der Gruppe Tisina kann sich keiner mehr vorstellen. Traditionell singen sie am 8. Dezember Weihnachtslieder aus aller Welt im Speidlerhaus. Insider wissen, da muss man mit dem Kartenkauf schnell sein. Wie klingt Weihnachten in Schweden, in Polen oder Bolivien? Die Sänger und Sängerinnen zeigen eine Vielfalt an Stimmungen und Gefühlen die verschiedene Völker mit dem Weihnachtsfest verbinden.