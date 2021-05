Nach einem Brand in einem Rohbau in der Achstraße in Baienfurt am Morgen des 22. Mai hat das Kriminalkommissariat Ravensburg nun den Täter ermittelt. Spuren, die am Brandort von den Ermittlern gesichert wurden, führten zu einem 39-jährigen Tatverdächtigen. Das teilt die Polizei mit. Er muss sich nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung verantworten.