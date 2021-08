Krankenwagenfahrer muss auf der B 30 bei Baindt wegen Wild abbremsen und kommt von Straße ab

Der Fahrer eines Krankentransports ist am Mittwoch von der B 30 abgekommen und verunfallt. Der 25 Jahre alte Fahrer war in Richtung Ravensburg unterwegs, als er auf Höhe der Abfahrt Baindt wegen eines Wildtiers eine Vollbremsung vornahm. Durch die starke Bremsung auf der regennassen Straße geriet der Krankenwagen ins Schleudern und kam letztlich nach rechts von der Straße ab. Dort kippte er zeitweise auf die Seite, kam aber letztlich auf den Rädern zum Stehen. Der 22 Jahre alte Beifahrer im Krankenwagen wurde leicht verletzt. Beide Insassen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei. An dem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 20 000 Euro.