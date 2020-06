Kraftradfahrer alleinbeteiligt verunglückt

Ein 35-jähriger Motorradfahrer hat am Donnerstag gegen 22 Uhr in der Schussentalstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist mit einem Metallcontainer kollidiert. Da der Unfallverursacher keinen Helm trug, verletzte er sich am Kopf und verlor kurzfristig das Bewusstsein, weshalb er vom verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. An dem Kraftfahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.