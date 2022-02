Wegen ausstehender Schulden ist es am Mittwochabend gegen 22 Uhr in der Schachener Straße in Baienfurt zu einem handfesten Streit gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, forderte ein 26-Jähriger von einem 25 Jahre alten Mann die Rückgabe des Geldes. Als dieser dem nicht nachkam, verletzte der Ältere den 25-Jährigen wohl mit einem Kopfstoß. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eröffnet.