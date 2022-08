Konzertgenuss zum Kirchenpatrozinium

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum diesjährigen Kirchenpatrozinium der Pfarrei Maria Himmelfahrt Baienfurt fand am Sonntagabend des 14. Augustgs in der Marienkirche ein hochklassiges Konzert für Sopran, Trompete, Violine und Orgel statt.

Für den Förderkreis Kirchenmusik konnte Vorstand Willi Muschel viele Besucher, auch aus der Umgebung, begrüßen.

Die feierliche Eröffnung gestaltete Kirchenmusikdirektor Matthias Wolf, Bad Schussenried, mit dem Präludium über „Sagt an, wer ist doch diese“ als Orgelsolo. Es folgten Werke von Bach, Verdi und Mozart in wechselnder Besetzung. Als Sopranistin konnte wieder einmal Evelyn Schlude, Ravensburg, gewonnen werden, die mit ihrer 16-jährigen Tochter Antonia nach Mozarts „Ave Verum“ auch das „Largo“ von G. F. Händel zelebrierte. Mit Orgelbegleitung sang sie das „Ave Maria“ (Gebet d. Desdemona a.d. Oper Otello) von G. Verdi am Altar. Solotrompeter Hermann Ulmschneider, tätig an den Jugendmusikschulen Bad Wurzach und Lindau, glänzte mit Orgelbegleitung etwa beim „Concerto in „D“ von G. Tartini und der Sonate in „C“ von J. B. Loeillet. Der junge Komponist Michael Gundolf Loß aus Ravensburg hat als Novum eigens für dieses Konzert das Kirchenlied „Maria breit den Mantel aus“ für Sopran, Violine, Trompete und Orgel neu komponiert.

Das Künstlerquartett glänzte sowohl bei den Auftritten vor dem Altar mit der Chororgel als auch auf der Empore mit der großen Kirchenorgel.

Nach dem vorletzten Lied „You Raise Me Up“ von B. Graham wurde gemeinsam das Lied „Segne du Maria“ gesungen. Die Zuhörer spendeten danach so begeistert Beifall, dass noch eine Zugabe mit dem Lied „Panis angelicus“ von César Franck gegeben wurde.

Herzlichen Dank an Frau Evelyn Schlude für ihr großes Engagement in der Vorbereitung zu diesem Konzert.