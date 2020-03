Konzert des Sinfonischen Orchesters in Baienfurt abgesagt

Das Konzert des Sinfonischen Orchesters Ravensburg am Sonntag, 8. März, 18 Uhr, in der Gemeindehalle Baienfurt wird wegen des Coronavirus abgesagt. Wie Baienfurts Bürgermeister Günter A. Binder mitteilt, habe er die Entscheidung nach Rücksprache mit Lutz Eistert, dem Dirigenten des Orchesters, und Konstantin Hummel, dem Vorsitzenden des gemeindlichen Kulturbeirats, getroffen. „Es ist eine vorbeugende Entscheidung zur gesundheitlichen Sicherheit der Konzertbesucher, der Musikerinnen und Musiker und weiterer Verbindungsketten“, so Binder.

Für das Konzert sind knapp 600 kostenlose Karten ausgegeben worden. Diese Karten verlieren laut Mitteilung ihre Gültigkeit. Es soll ein Ersatztermin festgelegt werden, für den dann neue Karten ausgegeben werden.

Das in der Gemeindehalle Baienfurt jährlich stattfindende Preisträgerkonzert der Musikschule Ravensburg mit den Teilnehmern des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ ist ebefalls abgesagt. Es war für Sonntag, 22. März, 17 Uhr, festgesetzt.