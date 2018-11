Konstantin Hummel erhält Martinusmedaille

Für vorbildliches Engagement in Kirche und Gesellschaft hat Bischof Gebhard Fürst sieben Frauen und Männer aus der Diözese mit der Martinusmedaille ausgezeichnet. In seiner Laudatio im Rottenburger Bischofshaus bezeichnete er die Geehrten als Menschen, „die mit ihrem Leben dem Glauben eine konkrete Form geben“. „Ihr Tun wirkt in unser Martinsland hinein und zeigt wie heute die Tradition des Heiligen von Tours lebendig ist“, so der Bischof.

Sieben Ausgezeichnete

Zu den sieben Ausgezeichneten gehören aus unserem Raum Monika Braun aus der Heimatgemeinde Liebfrauen in Ravensburg und Konstantin Hummel aus Baienfurt. Letzterem ist diese Auszeichnung schon fast ein wenig zu viel des Guten. Hat doch schon der Baienfurter Gemeinderat vor zwei Jahren seinem in den Ruhestand tretenden Rektor der Achtalschule die höchste Auszeichnung der Gemeinde, die Verdienstmedaille in Silber, verliehen. Der damalige Berichterstatter der „Schwäbischen Zeitung“ berichtete, wie dem Ausgezeichneten hohes Lob entgegengebracht worden sei: Konstantin Hummel sei ein gnädiger Pädagoge gewesen, gnädig auch gegenüber gestrauchelten Schülern.

Nach nun zwei Jahren im Ruhestand kann der neue Träger der Martinusmedaille in Ruhe auf 40 Jahre Lehrer-Sein zurückblicken. Gern habe er unterrichtet, gern auch das Fach, das ihm am meisten am Herzen lag: Religionsunterricht. Und zwar in fast allen Klassenstufen. Wichtig sei ihm gewesen, den Glauben an einen Gott der Liebe zu vermitteln, als Lebenshilfe und zur Orientierung. Dass ihm dies die Kinder auch abgenommen haben, dafür sei entscheidend gewesen, dass es nicht beim gesprochenen Wort geblieben sei, sondern dass sie gespürt hätten: Da lebt einer auch vor, was er sagt.

Sensibel zu sein und Kinder sensibel zu machen für Menschen in Not, dies sei seine allerhöchste Priorität gewesen. Die Denk-und Handlungsanstöße des umtriebigen Rektors gingen aber weit über seine Schule hinaus. 32 Jahre ist er schon Mitglied des Kirchengemeinderats, davon 22 Jahre als Zweiter Vorsitzender. „Zweiter“ nicht als Zahl geschrieben, sondern bewusst in Buchstaben und groß. Will heißen: der Gemeindepfarrer als Erster Vorsitzender ist nicht der Chef und der Zweite Vorsitzende sein Untergebener. Er, Hummel, und sein Pfarrer Bernhard Staudacher tragen bewusst und gern miteinander Verantwortung.

Konstantin Hummel hat eine genaue und in vielen Jahren gewachsene Philosophie, wie Gemeinde zum Wohle aller funktionieren soll: „Wir müssen eine Heimat schaffen für die Menschen. Sie müssen sich angenommen und ernstgenommen fühlen.“ Wie das funktionieren soll macht er in einer Geschichte aus dem Jahr 1999 klar. Einer Geschichte, die deutlich die Handschrift des Motors und Mittlers Konstantin Hummel zeigt.

Die Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil brachte neue liturgische Formen in die Kirchen. In der Baienfurter Kirche wurde daran gedacht, den Altar zu einem „Volksaltar“ zu wandeln. Fünf Bankreihen müssten weichen, der Altar würde einige Stufen abgesenkt, näher zum Volk hin. Was heute niemand mehr Probleme machen würde, war damals für viele Gemeindemitglieder nur schwer zu ertragen. Hummel: „Es rumorte in der Gemeinde, Unruhe machte sich breit, das Wort Spaltung erschien am Horizont. Leserbriefe trugen die Situation an die Öffentlichkeit.“ Dem damaligen Pfarrer Josef Mendel und Konstantin Hummel war klar, dass etwas passieren musste. Sie spürten: „Wir müssen unseren Gläubigen entgegenkommen“. Das schon in Angriff genommene Unternehmen wurde gestoppt, ein einfacher Holztisch diente als Provisorium. Ein ganzes Kirchenjahr lang.

Altar ins Herz geschlossen

Dann gab es, wohlgemerkt im Jahr 2000, eine freie und geheime Wahl über das Modell eines neuen Altars. Ergebnis: Zwei Drittel der Gläubigen konnten sich für den neuen Altar am neuen Platz erwärmen: Ein Altartisch aus brasilianischem Quarzit, geschliffen in die Form eines Brillanten, getragen von golden anmutenden Füßen. Ein Altar als gefasster Edelstein. Die Gläubigen haben den Altar inzwischen längst in ihr Herz geschlossen.

Den Frauen des Frauenbundes, die das Fest zum 100-jährigen Bestehen der Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt am vergangenen Sonntag ausrichteten, konnte Konstantin Hummel aus vollem Herzen sagen: „Ihr seid ein Teil meiner Martinus-Medaille“. So kann er die ihm angetragene Ehre leichter tragen. Gut 100 ehrenamtliche Mitarbeiter in der Gemeinde helfen ihm dabei. Die nächste Aktion, für die sich Konstantin Hummel zusammen mit seiner Frau Maria und ihrem Team der Liebe ins Zeug legen werden, ist die Sternsingeraktion. Aus einer einzigen Gruppe mit Caspar, Melchior und Balthasar sind in den 32 Jahren der Hummelschen Zeit acht geworden. Alle festlichst gekleidet.