Wegen entsorgter Asche ist ein Komposthaufen in der Baienfurter Storchenstraße am Dienstag gegen 22 Uhr in Flammen aufgegangen.

Die Flammen griffen laut Polizei auf ein angrenzendes Stück Wiese über. Die verständigte Feuerwehr, die mit 15 Einsatzkräften zum Brandort kam, hatte den Brand schnell gelöscht. Ein Schaden entstand nicht.