Kollision nach unachtsamem Fahrspurwechsel

Sachschaden von mehreren tausend Euro ist am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 30 entstanden. Der 27-jährige Fahrer eines Daimler-Benz hatte die Bundesstraße von Weingarten kommend in Richtung Biberach befahren und in Höhe Baienfurt die Fahrspur gewechselt, wobei er einen in gleicher Richtung fahrenden 82-jährigen Mann in seinem Renault Clio übersah. Bei der seitlichen Kollision wurde das Auto des 82-Jährigen auf der Fahrerseite beschädigt, berichtet die Polizei. Da das Auto nicht mehr fahrbereit war, musste er von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.