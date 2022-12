Kollision mit Gegenverkehr fordert mehrere Verletzte

Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend gegen 19.45 Uhr in der Waldseer Straße in Baienfurt ereignet hat.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 18-jähriger Nissan-Fahrer auf der Waldseer Straße in Richtung Weingarten und geriet mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Sein Wagen stieß auf der Gegenfahrbahn mit dem entgegenkommenden Golf einer 66-Jährigen zusammen. Der Unfallverursacher und sein 18-jähriger Beifahrer wurden zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Golf-Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Der Nissan war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.