Kirchengemeinderat: Wahl nur per Brief

Die Kirchengemeinderatswahl der Katholischen Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt am Sonntag, 22. März, wird wegen der Corona-Krise ausschließlich als Briefwahl durchgeführt, das Wahllokal im Gemeindehaus St. Anna bleibt geschlossen, heißt es in der Pressemitteilung. Alle Wahlberechtigten hätten die Briefwahlunterlagen bereits per Post erhalten. Die Abgabefrist für die Wahlbriefe ende am 22. März um 16 Uhr. Bis dahin müsse der Wahlbrief spätestens im Briefkasten des Pfarramts in Baienfurt eingeworfen sein.