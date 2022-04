Kirchenaustritte schmälern den Geldbeutel der Kirchengemeinden

Der evangelische Kirchenbezirk Ravensburg umfasst das Gebiet des Landkreises Ravensburg und den östlichen, württembergischen Teil des Bodenseekreises. Im Bezirk leben rund 60 000 evangelische Christen. Es gibt 30 Kirchengemeinden sowie etwa 55 Pfarrerinnen und Pfarrer, die in diesen Gemeinden, in der Klinik- und Krankenhausseelsorge und in den Schulen arbeiten.