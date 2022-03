Kinderleichtathletik-Wettkampf in Waldburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, dem 12. März, fand der erste Kinderleichtathletik-Wettkampf (Kila) in der Saison 2022 in Waldburg statt. Hier gaben bei den Jüngsten der U8 von Baienfurt Jana Moll und Raphael Staud alles. Sie durften eine Hindernis-Pendel-Staffel absolvieren, auf Zeit durch Reifen hüpfen, kleine Medizinbälle stoßen und zum Abschluss die begehrte Biathlon-Staffel absolvieren.

Jana und Raphael waren mit ihren Teamkollegen so schnell, dass sie sich am Ende auf dem Siegertreppchen ganz oben hinstellen durften. In der nächsten Altersklasse bei den U10 starteten Greta Hartmann und Franka Schlegel. Auch die beiden durften mit ihrem Team die Hindernis-Pendelstaffel durchsprinten. Sie bekamen einen schwierigeren Parcours durch die Reifen und durften auch die Medizinbälle stoßen. Beim abschließenden Biathlon gaben sie nochmal alles und so durften sich Franka und Greta am Ende mit ihrem Team über einen tollen zweiten Platz freuen.

Bei den Ältesten der Kinderleichtathletik konnten wir aus Baienfurt sogar ein komplettes Team melden, das aus Maralene Mündel, Melina Wenzelburger, Silja Lottermoser, Emma Multerer, Philippa Kaplan und Sarah Rohrbeck bestand. Diese sechs Mädels zeigten ebenfalls ihr ganzes Können. Sie sprinteten durch die Hindernis-Pendel-Staffel die nun deutlich höhere Hindernisse hatte, auch beim Medizinballstoßen bekamen die Großen ein schwereres Gewicht. Bei den Sprüngen durften sie bereits durch die Reifen im Dreisprung mit Landung auf den Füßen springen. Beim abschließenden Biathlon wurden Sarah, Philippa, Emma, Silja, Melina und Maralene von den Zuschauern nochmal fleißig angefeuert und so durften sie sich am Ende auch über einen tollen zweiten Platz freuen.