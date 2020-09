Kindergartenplätze: Die Situation in Baienfurt ist dramatisch

Kinder haben einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Doch wie viele andere Gemeinden kann auch Baienfurt diesen Anspruch nicht erfüllen. Die Lage ist dramatisch, sagte Hauptamtsleiter Andreas Lipp in der Dienstags-Sitzung des Gemeinderats. In keiner Betreuungsform gebe es freie Plätze. Immerhin konnte die Gemeinde zu Beginn des Kindergartenjahres 2020/2021 insgesamt 101 Kindergarten- und Krippenplätze vergeben.

Auswärtige Kinder konsequent abgewiesen

„Wegen der Corona-Pandemie konnten wir nicht richtig planen“, beschrieb Lipp die Situation. Es sei lange nicht klar gewesen, ob und zu welchen Bedingungen in den Kindergärten wieder ein Regelbetrieb stattfinden kann. Selbst der neue Waldkindergarten sei im Kiga-Jahr 2020/2021 schon voll belegt. Und auch die Schaffung neuen Wohnraums, der Zuzug von Arbeitsmigranten aus Osteuropa sowie die Verlegung des Einschulungs-Stichtags durch die Stuttgarter Kultusministerin Eisenmann hätten zu der dramatischen Lage beigetragen. Einige Kinder, die eigentlich in die Schule gewechselt wären, blieben noch ein weiteres Jahr im Kindergarten und blockierten so dringend benötigte Plätze, beklagte Lipp. Auswärtige Kinder seien wie in den vergangenen Jahren ohnehin konsequent abgewiesen worden.

84 Baienfurter Kinder können im neuen Kiga-Jahr den ersten oder zweiten Kindergarten ihrer Wahl besuchen, 17 Kinder wurden auf andere Kindergärten verteilt. Seit der Platzvergabe gingen bei der Gemeindeverwaltung schon mehr als zehn neue Anträge für das aktuelle Kiga-Jahr ein. Auch diese, so Andreas Lipp, haben einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, den es für sie zurzeit aber nicht gibt. Alle Hoffnung richtet sich auf den Neubau des Kinder- und Familienzentrums, wie der bisherige Kindergarten „Pinocchio“ an der Markungsgrenze zu Baindt künftig heißt. Doch dieser Neubau werde erst zu Beginn des Kiga-Jahres 2021/22 zur Verfügung stehen, zu spät, wie Lipp lakonisch bemerkte.

Interimsgruppe für etwa 20 Kinder

Was also tun? Auf einstimmigen Beschluss des Gemeinderats wird im derzeitigen Turn- und Bewegungsraum des Kindergartens „Pinocchio“ eine Interimsgruppe für etwa 20 Kinder eingerichtet. Die Aufsichtsbehörde, der Kommunalverband für Jugend und Soziales, hat, so Lipp, die Betriebserlaubnis bereits zugesagt. Für den Winter und Schlechtwettertage, wenn der Aufenthalt im Freien nicht möglich ist, sucht man nach einem Ausweichquartier. Dies könnte eventuell in der alten Post sein. Lipp rechnet damit, dass im Laufe des Kiga-Jahres weitere Kinder angemeldet werden.

Jetzt sucht die Gemeinde Baienfurt drei Erzieher oder Kinderpfleger für die Interimsgruppe. Und auf Beschluss des Gemeinderats soll ein Strukturplan Kindergärten erarbeitet werden, weil irgendwann auch nach dem Bezug des neuen Kiga „Pinocchio“ die Betreuungsplätze nicht mehr ausreichen könnten.