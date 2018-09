KG-Ringer starten in englische Woche

Die Oberliga-Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt stehen vor drei Kämpfen innerhalb von einer Woche. Am Freitagabend um 20.30 Uhr treten die Oberschwaben bei der KG Fachsenfeld-Dewangen an, am Mittwoch, 3. Oktober, gastiert um 17 Uhr der TSV Ehningen in der Baienfurter Sporthalle.

Die Ringer der KG Fachsenfeld-Dewangen sind nur mäßig in die Gänge gekommen und haben nach zwei Niederlagen am vergangenen Kampftag durch ein 16:16 gegen den RSV Benningen den ersten Zähler eingefahren. Dennoch will Baienfurts Sportmanager Michael Merk die Kampfgemeinschaft aus den Aalener Stadtbezirken nicht unterschätzen. Denn in den drei italienischen Leistungsträgern Enio Kertusha, Saverio Scaramuzzi und Mirco Minguzzi stehen den Gastgebern vielfältige Varianten zur Verfügung, auch wenn wegen des Ausländerstatus nur zwei eingesetzt werden können. „Gerade das macht die Entscheidung für uns schwierig, wie wir unsere derzeitigen Ausfälle optimal kompensieren“, gibt Merk zu bedenken.

Der TSV Ehningen ist nach seinem fulminanten Saisonstart mit zwei Siegen am vergangenen Samstag dramatisch eingebrochen und hat gegen die SG Weilimdorf mit 4:22 verloren. KG-Trainer Dariusz Jelen geht davon aus, dass der Heimvorteil für Baienfurt spricht, wobei auch hier Übermut nicht unbedingt angebracht scheint. In Marc Luithle und dem Ex-KG-Kämpfer Micheil Tsikovani haben die Ehninger erfahrene Punktesammler in ihren Reihen. Eine umfangreichere Einschätzung wollen Sportmanager Merk und Trainer Jelen zurückstellen, bis das Resultat der Ehninger gegen den RSV Benningen (am Samstag) analysiert werden kann.

Die KG Baienfurt II-Friedrichshafen kämpft in der Bezirksliga am Samstag beim AB Aichhalden II. Am Mittwoch um 15.30 Uhr geht es zu Hause gegen den KSV Taisersdorf II.