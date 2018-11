KG-Ringer siegen 15:14 – vorläufig

Die Oberliga-Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt bleiben ungeschlagen – dieses Mal allerdings noch mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Auf der Matte des ASV Nendingen verteidigten die Oberschwaben am Samstag auch durch die lautstarke Unterstützung der zahlreich mitgereisten Fans mit einem 15:14-Erfolg die Spitzenposition.

Noch fehlt allerdings die Partie der 98-Kilogramm-Klasse. Baienfurts Jan Zirn ist seit Sonntag in Budapest bei den U23-Weltmeisterschaften, weswegen der Kampf gegen Nendingens Ivan Polisciuc noch nachgeholt werden muss. Am 20. November wird erneut in Nendingen also die endgültige Entscheidung fallen. Nicht ganz unbegründet geht KG-Trainer Dariusz Jelen jedoch zuversichtlich von der Favoritenrolle Zirns aus. „Jan ist diese Saison eine Klasse für sich.“

Makaev kennt keine Gnade

Das knappe Resultat hätte auch in die andere Richtung kippen können. Lukas Buck verlor stark erkältet mit 1:17 gegen Baris Diksu. Schade für den Baienfurter, wie Trainer Jelen befand, denn Buck hätte im gesunden Zustand mit seiner derzeit bestechenden Form eine Siegchance gehabt. Moritz Buck punktete mangels Gegner kampflos, Timofej Xenidis zeigte beim 5:0 gegen Marc Buschle erneut seine Klasse. Magomed Makaev kannte gegen seinen besten Freund Khamza Termarbulatov kein Pardon und behielt mit 19:4 technisch die Oberhand, nachdem er im Vorkampf spektakulär mit 19:20 verloren hatte.

Mit deutlicher Leistungssteigerung wartete Christoph Dornfeld auf. Kämpferisch bestens aufgelegt stemmte sich der Baienfurter gegen Mihai Ozarenschi, verlor aber dennoch mit 4:19. Mit 10:8 führten die Achringer zu diesem Zeitpunkt noch, doch nach Patryk Dvorczyks 2:7-Niederlage gegen Leon Gerstenberger wurde es etwas prekär – KG-Trainer Jelen haderte mit Benachteiligungen des Mattenleiters gegenüber dem KGler. Auch in Marcel Bolduan sah Jelen den moralischen Sieger, denn in zwei Situationen habe der Unparteiische eine Schulterlage von Cosmin Ozsda übersehen. Letztlich aber ging der Nendinger als 19:4-Sieger von der Matte – Nendingen führte mit 14:10.

Dann aber zeigte sich wieder, weshalb die Oberschwaben in dieser Saison so stark sind. Und es zeigte sich, wie wichtig Benedikt Rebholz ist. Trotz einer leichten Schulterblessur holte der KG-Kämpfer ein 16:0 gegen Tomaz Krol. So war der Weg wieder bereitet und Baienfurts Schlusskämpfer Kevin Henkel schnürte gegen Tim Baur mit 6:4 den Sack – vorläufig – zu.

Die Begegnungen im Einzelnen: 57 kg, Griechisch-römisch: Moritz Buck kampfloser Sieger, Zwischenstand 4:0; 130 kg, Freistil: Timofei Xenidis – Marc Buschle 5:0 Punktsieg, Zw. 6:0; 61 kg, Fr: Magomed Makaev – Khamza Termarbulatov 19:4 techn. Überlegenheit, Zw. 10:0; 66 kg, Gr: Lukas Buck – Baris Diksu 1:17 techn. Niederlage, Zw. 10:4; 86 kg, Fr: Christoph Dornfeld – Mihai Ozarenschi 4:19 techn. Niederlage, Zw. 10:8; 71 kg, Fr: Patryk Dvorczyk – Leon Gerstenberger 2:7 Punktniederlage, Zw. 10:10; 80 kg, Gr: Marcel Bolduan – Cosmin Ozarenschi 4:19 techn. Niederlage, Zw. 10:14; 75 kg, Gr: Benedikt Rebholz – Tomaz Krol 16:0 techn. Überlegenheit, Zw. 14:14; 75 kg, Fr: Kevin Henkel – Tim Baur 6:4 Punktsieg, vorläufiger Endstand 15:14 – noch ausstehend: 98 kg, Gr: Jan Zirn – Ivan Polisciuc.