KG-Ringer setzen Erfolgsserie fort

Die Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt haben ihre Erfolgsserie in der Regionalliga fortgesetzt. In der Baienfurter Sporthalle besiegte der Tabellenführer den KSV Hofstetten mit 28:10. Ein Verfolger der KG hat erneut gepatzt, am kommenden Wochenende geht es für die Oberschwaben zum Spitzenkampf nach Ladenburg.

Schon der Auftakt ist einer nach Maß

Dass das Vorkampfergebnis (28:12-Sieg der KG) noch ausgebaut werden konnte, lag am Samstagabend insbesondere am Fehlen von Dominik Wölfle im Kader der Gäste. Am Gesamterfolg der Achringer hätte sich wahrscheinlich wenig geändert, lediglich die Punkteverteilung wäre vielleicht gleichmäßiger ausgefallen. So schlug die Stunde von Baienfurts Lukas Buck, der gegen Pascal Volk in der vorgezogenen Partie der 66-kg-Klasse den Abend eröffnen durfte. Und der KG-Ringer ging gleich in die Vollen, agierte offensiv und erlangte nach knapp zwei Minuten mit 15:0 technische Überlegenheit – der Gästeringer lag allerdings ohnehin über dem Gewichtslimit. Ein Auftakt nach Maß, nicht nur für Buck selbst. Über dessen Sieg freute sich vor allem KG-Trainer Dariusz Jelen. Aber auch für die Mannschaft war Bucks Sieg wichtig, denn auch danach demonstrierten die Oberschwaben ihre drückende Überlegenheit eindrucksvoll. Bei sieben Einzelerfolgen der Gastgeber kam bei 28 Zählern die maximale Ausbeute zusammen, wobei 108 Wertungspunkte ohne Gegenwertung erzielt wurden. Nach 18 Minuten waren die ersten fünf Kämpfe schon gelaufen.

Auf Lukas Bucks Eröffnung schob Alexander Tonn gegen David Kuhner ein 16:0 nach. Timofei Xenidis erlangte Überlegenheit (16:0) gegen David Lupfer in 54 Sekunden. Ein mit fünf Punkten bewerteter Überwurf puschte Magomed Makaevs technischen Sieg gegen Jonas Neumaier gar auf 19:0. Lediglich zwei Zähler waren den Gästen vor der Pause vergönnt: Gegen Patrick Neumaier hielt David Stumpe respektabel mit, unterlag aber dem Hofstetter Leistungsträger mit 0:4.

Seltene Rote Karte

Mit einem Zwischenstand von 16:2 für die Achringer ging es in die zweite Hälfte, wo dann allerdings erst mal die Gäste am Zug waren. In der 86-kg-Klasse brachte sich Baienfurts Christoph Dornfeld unnötigerweise um einen möglichen Punktgewinn oder zumindest um eine knappe Niederlage auf Augenhöhe. Zuerst lag Dornfeld gegen Julian Neumaier mit 4:0 vorn, dann wurde seine Ringweise zunehmend passiv, sodass der Hofstettener Punkt um Punkt sammelte. Nach fünf Minuten zog Mattenleiter Manuel Krämer dann die Rote Karte und disqualifizierte den Baienfurter wegen „negativen Ringens“, so der Vermerk im Protokoll. Auch Alexander Schaichs Einsatz war nicht von Erfolg gekrönt, obwohl ein solcher durchaus in der Luft lag. Aktiv drängte er seinem Kontrahenten Marco Müller den Stil auf, punktete zum zwischenzeitlichen 6:0, bevor er allerdings selbst fiel und so von seinem Gegner auf die Schultern gelegt wurde. Dazwischen lag ein souveränes 16:0 von Adrian Wolny gegen Marius Allgaier. Bei den sieben Höchstwertungen der KG variierte Valeriu Toderean, indem er seinen Gegner Jan Allgaier beim Stand von 10:0 schulterte. Abschließend hatte David Wolf gegen Claudio Wernet noch ein überlegenes 16:0 auf Lager.

Nachdem zeitgleich die RG Hausen-Zell eine erneute Niederlage kassierte (15:18 beim KSV Tennenbronn) und nunmehr 14:8 Punkte aufweist, bleibt als KG-Verfolger noch der ASV Ladenburg (18:6 nach dem 25:12 über die SVG Nieder-Liebersbach). In Ladenburg werden die Baienfurter (22:2 Zähler) am Samstag zum Spitzenduell erwartet.